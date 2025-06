Ragazzo spaccia cocaina al parco in mezzo a famiglie e bambini

Nel cuore del parco Casazza, tra giochi e risate di bambini, si nascondeva un giovane pusher che spaccia cocaina tra le famiglie. La sua presenza sospetta, segnalata dai residenti, ha acceso l’allarme tra la comunità . La sicurezza del nostro spazio pubblico non può essere compromessa: è ora di intervenire per garantire un ambiente sereno e protetto per tutti.

C'è chi al parco Casazza va per cercare di sfuggire alla calura estiva e chi per  far giocare i propri figli. Ma tra gli assidui frequentatori del parco cittadino, situato nei perso di una scuola elementare, c'era pure un giovane pusher. Una presenza sospetta segnalata dai residenti, così nel. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Ragazzo spaccia cocaina al parco in mezzo a famiglie e bambini

In questa notizia si parla di: parco - ragazzo - spaccia - cocaina

