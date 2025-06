Ragazzo in monopattino morto a Milano dopo un incidente in via Melzi d' Eril conducente dell' auto era ubriaco

Tragedia a Milano: un giovane di 20 anni ha perso la vita in un drammatico incidente tra un monopattino e un'auto in via Melzi d’Eril, all'angolo di Corso Sempione. La tragica vicenda si è consumata sotto gli occhi di tutti, con il conducente dell’auto risultato ubriaco. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e l’importanza di responsabilità e prevenzione.

Camion travolge un monopattino elettrico a Rho e lo trascina per 10 metri: morto 62enne - Tragedia a Rho, vicino Milano, dove un camion ha travolto un 62enne in monopattino elettrico, trascinandolo per 10 metri.

