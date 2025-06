Ragazzini con la pistola in mano fuori dal supermercato | il video per vantarsi

Una segnalazione tempestiva che ha immediatamente fatto scattare le indagini. La scena, ripresa e condivisa sui social, ha acceso i riflettori su comportamenti pericolosi tra i giovani, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza urbana. È fondamentale rimanere vigili e responsabilizzare le nuove generazioni affinché episodi come questi non diventino un’abitudine. La sicurezza di tutti dipende dalla consapevolezza collettiva e dall’impegno delle istituzioni nel contrastare simili atteggiamenti.

Un video pubblicato sui social li mostra mentre maneggiano una pistola nel parcheggio del supermercato Italmark di via Marchetti a Brescia, a pochi passi da piazza Garibaldi. Un gesto che ha subito messo in allerta un cittadino: la sua segnalazione alla centrale operativa della Questura ha dato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Ragazzini con la pistola in mano fuori dal supermercato: il video per vantarsi

In questa notizia si parla di: pistola - supermercato - ragazzini - mano

Rapina supermercato armato di pistola. Bloccato da una guardia giurata - Un tentativo di rapina armata sfiorato dal successo si è concluso con un lieto fine grazie all'intervento tempestivo di una guardia giurata.

Violenza brutale a #Fuorigrotta nel weekend. Sei ragazzini, tutti minorenni, tra i 12 e i 16 anni, hanno pestato una donna di 59 anni all’interno di un supermercato solo perché li aveva invitati a rispettare la fila. La vittima è stata spintonata a terra e presa a calci. Vai su Facebook

Brescia, ragazzini con la pistola in mano fuori dal supermercato: il video per vantarsi; Porto Sant'Elpidio, lite al supermercato: finisce nei guai il vigilante trovato con coltello, pistola (a salve; Rapinano il supermercato, ma restano imbottigliati nel traffico: presi.

Ragazzini con la pistola in mano fuori dal supermercato: il video per vantarsi - Un video pubblicato sui social li mostra mentre maneggiano una pistola nel parcheggio del supermercato Italmark di via Marchetti a Brescia, a pochi passi da piazza Garibaldi. Si legge su bresciatoday.it

Incappucciato e armato con una pistola finta, assalta il supermercato a 18 anni. Lo fanno arrestare i clienti - così come una pistola giocattolo priva di tappo rosso, con cui è stato messo a segno il colpo. Lo riporta corriereadriatico.it