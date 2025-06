Ragazze Digitali ER apertura del Summer Camp all’Università di Parma

Lunedì 23 giugno alle 9, l’Università di Parma si trasformerà nel cuore dell’innovazione con l’apertura del Summer Camp “Ragazze Digitali ER”. Un’occasione straordinaria pensata per ispirare e formare le giovani menti, in collaborazione con CISITA Parma e il progetto regionale di Emilia-Romagna, ART-ER e le Università. Preparati a scoprire come il futuro digitale possa essere anche il tuo!

Avviati ieri 16 giugno i 4 Summer Camp Ragazze Digitali: ben 81 giovani studentesse? di III e IV Superiore partecipano a questo percorso alla scoperta del mondo digitale e dell'Intelligenza Artificiale. Il progetto si concluderà venerdì 27 giugno a

