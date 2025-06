Raduno e sicurezza | appuntamento in memoria delle vittime della strada

soggetti di incidenti stradali. Un'occasione importante per riflettere sulla responsabilità collettiva e rafforzare l’impegno per strade più sicure, affinché ogni vita possa essere tutelata e rispettata.

Sabato 21 giugno, ad Aversa, si terrà una manifestazione per ricordare le vittime della strada e per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle regole del Codice della Strada. L'iniziativa fa parte di una campagna volta a promuovere la sicurezza di pedoni e ciclisti, spesso principali. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Raduno e sicurezza: appuntamento in memoria delle vittime della strada

In questa notizia si parla di: strada - sicurezza - vittime - raduno

“La sicurezza sul lavoro scende in strada” fa tappa a Frosinone - Frosinone si prepara ad accogliere la seconda tappa della settima edizione dell’iniziativa “La Sicurezza sul Lavoro scende in strada”.

AUTO FINISCE NEL BURRONE, UN FERITO NELLA NOTTE Incidente nella notte ad Asiago Un'auto è uscita di strada ribaltandosi in una scarpata. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo e affidare il ferito al 118. Sul posto anche Vai su Facebook

Raduno e sicurezza: appuntamento in memoria delle vittime della strada; Carinaro, sicurezza stradale: raduno di veicoli d’epoca e “panchina bianca”; Panchina bianca Dedicata a tutte le vittime della strada, raduno di auto e moto d’epoca il 27 aprile a Carinaro.

Nuovo codice della strada, gli effetti sulla sicurezza: in 6 mesi -8,7% vittime e -5,6% feriti - A sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, proseguono i dati positivi: meno morti, meno feriti, meno incidenti. Come scrive msn.com

Sicurezza stradale, Salvini esulta: con il nuovo codice le vittime calano dell'8,7% e i feriti del 5,6% - Nei primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada fortemente voluto dal vicepremier e Ministro Matteo Salvini i dati raccolti da Polizia Stradale e Carabinieri si confermano conf ... Scrive affaritaliani.it