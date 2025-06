Racket agli ormeggi Rita De Crescenzo teste al processo tra non ricordo e l'ammonizione del giudice

Nel cuore di una intricata vicenda giudiziaria, Rita De Crescenzo, popolare influencer e testimone chiave, si trova al centro di un processo che scuote la cronaca. La sua testimonianza rivela minacce di morte e dettagli sconvolgenti, alimentando il sospetto e l’attenzione sui rapporti tra figure criminali e il mondo dello spettacolo. Continua a leggere per scoprire come questa drammatica vicenda si dipana e coinvolge personaggi noti e misteriosi.

La tiktoker Rita De Crescenzo sentita come testimone al processo contro il boss Rosario Piccirillo e il figlio Antonio; la donna ha confermato quanto contenuto nella denuncia: sarebbe stata minacciata di morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

