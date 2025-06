Racconti di Resistenza per confrontarsi con la memoria collettiva

Ottanta anni dopo, i racconti di Resistenza assumono un nuovo significato: sono strumenti vitali per confrontarsi con la memoria collettiva e preservare il valore della libertà. Mentre le parole di Calvino e degli altri scrittori di allora hanno tracciato il passato, oggi diventa fondamentale perpetuare queste storie, affinché la memoria non si spezzi e la lotta per la libertà rimanga viva nel cuore delle generazioni future.

Ottanta anni dopo raccontare la Resistenza è un compito molto diverso da quello che si trovarono di fronte Italo Calvino e gli altri scrittori, all'indomani della guerra partigiana.

Premiati al Concorso ANPI “Invito alla lettura - La Resistenza nella storia e nella letteratura” Anche se l’anno scolastico è ufficialmente terminato, abbiamo ancora tante attività da raccontare e celebrare! Le classi quinte della sede di San Donà di Piave hann Vai su Facebook

Resistenza e memoria nel libro di Feligioni - Il ricercatore cagliese Giampaolo Feligioni presenta il suo nuovo libro "Memoria che non si tiene: racconti di resistenze", dedicato a episodi della Resistenza locale legati al periodo fascista. Riporta ilrestodelcarlino.it

Resistenza, la memoria è in rete - La memoria naviga sulla rete internet con le testimonianze dei protagonisti della Resistenza, dei reduci dai Lager. Lo riporta ilsecoloxix.it