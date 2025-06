Rabiot vince la causa col Psg e crea un precedente | i calciatori sono dipendenti a tempo indeterminato

La vittoria di Rabiot sulla causa contro il PSG segna un importante precedente nel calcio europeo, sancendo che i calciatori sono dipendenti a tempo indeterminato anche con contratti multipli. La Corte d’Appello di Parigi ha infatti riconosciuto la continuità dei rapporti contrattuali dell’atleta, condannando il club a pagargli circa 1,3 milioni di euro. Un caso che potrebbe rivoluzionare le relazioni lavorative nel mondo dello sport professionistico e non solo, evidenziando i diritti dei giocatori.

Nei giorni scorsi, la Corte d'appello di Parigi  ha stabilito che i plurimi contratti a tempo determinato sottoscritti da Adrien Rabiot durante i suoi nove anni al Psg fossero in realtà da considerarsi come un unico contratto a tempo indeterminato. Conseguenza immediata: il club è stato condannato a versargli circa 1,3 milioni di euro, a titolo di arretrati e danni, dopo averlo sospeso arbitrariamente nell'aprile 2019, per il suo rifiuto di rinnovare l'accordo. La Corte ha condiviso la tesi dell'avvocato di Rabiot, Romuald Palao, secondo cui «le sanzioni erano ingiustificate» e la messa ai margini del giocatore è stata dichiarata «arbitraria e ingiustificata».

