Quel pericolo di giocare con i missili in Sardegna

Giocare con i missili in Sardegna può sembrare una bravata, ma le conseguenze sono ben più serie di quanto si possa immaginare. Quando due missili vengono lanciati contro un drone sul Tirreno, un errore può trasformare un gesto apparentemente innocuo in una minaccia reale per l’ambiente e le persone. Per evitare incidenti, è fondamentale chiudere immediatamente le aree di test e rafforzare i controlli.

Lanci due missili contro un drone in volo sul Tirreno ma sbagli e manchi il bersaglio. I missili quindi non esplodono e cadono in mare. Per evitare incidenti devi chiudere . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Quel pericolo di giocare con i missili in Sardegna

In questa notizia si parla di: missili - pericolo - giocare - sardegna

Israele: "Dopo i missili, Teheran brucerà. Stiamo attaccando diversi obiettivi. Uccisi 9 scienziati nucleari". L'Iran: "Ora inutili i colloqui con gli Usa sulla atomica" | Pericolo contaminazione radioattiva? - La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con scontri che rischiano di sconvolgere la stabilità regionale.

Una simulazione di un bombardamento sulla Sardegna svela i "buchi" nello scudo aereo Vai su Facebook

Giochi di guerra e veleni nel poligono militare.; [Videointervista] Giochi di guerra e veleni nel poligono militare. L'esperto: Micidiali sostanze tossiche rilasciate in aria e nei suoli.

Un missile da due milioni di euro disperso al largo del Poligono di Quirra - Ordinanza della Guardia costiera: l’Aster 30, ancora carico, era stato testato durante le esercitazioni per una risposta a un attacco straniero. Da msn.com

Missili, cyber-attacchi e operazioni congiunte: la Joint Stars 2025 entra nella fase “defence” - tra cui un attacco con missili tattici e balistici, l'assalto pirata a una nave mercantile, un'incursione informatica con un elicottero caduto ... Segnala msn.com