Quel Pazzo Venerdì Sempre più Pazzo | Nuovo trailer dal film

Preparati a vivere un'esperienza ancora più esilarante con il nuovo trailer di "Quel Pazzo Venerdì, Sempre più Pazzo"! Dopo il successo del 2003, Disney riporta sul grande schermo le avventure di Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, questa volta con una sorpresa speciale: Anna Coleman deve affrontare il suo matrimonio e una vecchia maledizione inaspettata. La comicità e l'emozione sono assicurate: il divertimento è dietro l'angolo! Non perdere questa entusiasmante anteprima.

Disney ha reso disponibile il nuovo trailer italiano di Quel Pazzo Venerdì, Sempre più Pazzo, sequel del classico amato dalle famiglie del 2003. Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan sono pronte a tornare ad affrontare la bizzarra maledizione 22 anni dopo la prima volta, ma questa volta non saranno sole. Nel nuovo film Disney, infatti, Anna Coleman, interpretata dalla Lohan, deve organizzare il suo matrimonio ma anche gestire il rapporto tra sua figlia e la futura “figliastra” (figlia del suo nuovo marito), e quale migliore alleata se non sua madre Tess (Curtis). In questo caso la maledizione colpirà tutte e quattro le protagoniste. 🔗 Leggi su Universalmovies.it