Quel pazzo venerdì sempre più pazzo | Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis 20 anni dopo nel trailer del sequel

A più di vent'anni di distanza dal precedente capitolo, Disney fa contenti milioni di fan che non vedevano l'ora del ritorno delle due attrici insieme Disney ha diffuso in streaming il nuovo trailer e il poster di Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, l'atteso sequel del classico interpretato da Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, che arriverà nelle sale italiane il 6 agosto in piena stagione estiva. Nel film, Curtis e Lohan tornano nel ruolo di Tess e Anna Coleman. La storia riprende anni dopo che Tess (Curtis) e Anna (Lohan) hanno attraversato una crisi di identità. Anna ha ora una figlia e una futura figliastra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it