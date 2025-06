QUEL CHE LA MAGIA RIVELA di Isabel Ibañez – Recensione

In un mondo avvolto dal mistero e dalla magia, Isabel Ibañez ci trasporta nell’affascinante universo di "Quel che la Magia Rivela", secondo capitolo della serie Secrets of the Nile. Seguendo il coraggioso viaggio di Inez tra i misteriosi paesaggi egiziani, questa avvincente narrazione svela segreti nascosti e antiche verità. Una lettura imperdibile per chi desidera immergersi in un’avventura ricca di suspense e magie, che lascia il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.

Quel che la Magia Rivela é il secondo libro della dualogia Secrets of the Nile di Isabel Ibañez. Il romanzo é pubblicato in Italia da Mondadori dal 4 Marzo 2025 e tradotto da Maurizio Bartocci. Trama. Inez ha attraversato il mondo per raggiungere l'Egitto e, contro il parere di tutti, gettarsi nella ricerca disperata di risposte a proposito della recente e misteriosa scomparsa dei genitori. Questo l'ha condotta su un sentiero rischioso, segnato da perdite, sofferenze, tradimenti e una magia pericolosa che ha radici profonde. Quando lo zio la mette alle strette e le impone un ultimatum, per guadagnare la propria indipendenza la ragazza compie un gesto estremo con la complicità di Whitford Hayes, l'assistente tuttofare di Tío Ricardo e suo iniziale nemico.