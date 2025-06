Queen' s highlights Alcaraz-Rinderknech | dritto violentissimo di Carlos

Il giovane talento spagnolo Carlos Alcaraz dimostra ancora una volta il suo talento straordinario, dominando il match contro Arthur Rinderknech con un dritto violentissimo che ha lasciato tutti senza fiato. In appena un’ora e 20 minuti, Alcaraz si aggiudica la semifinale dell’ATP 500 del Queen’s, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama tennistico internazionale. La sua potenza e precisione promettono spettacolo anche nella fase finale del torneo.

Carlos Alcaraz liquida 7-5 6-4 il francese Arthur Rinderknech in un’ora e 20’ di gioco e si guadagna la semifinale dell’Atp 500 del Queen’s: un dritto violentissimo dello spagnolo ha lasciato il pubblico incredulo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Queen's, highlights Alcaraz-Rinderknech: dritto violentissimo di Carlos

In questa notizia si parla di: queen - alcaraz - rinderknech - dritto

ATP Queen’s 2025: entry list con Alcaraz, Musetti e altri due azzurri - Rilasciata l’entry list dell’ATP Queen’s 2025, uno dei tornei più ambiti al di fuori degli Slam. Con Alcaraz, Musetti e altri due azzurri, si prospetta un’edizione avvincente, ricca di storia e grandi emozioni.

SINNER VS GASQUET, UN NUOVO INIZIO E UN EPILOGO Arthur Rinderknech, a un certo punto della loro sfida, deve aver capito che con un atteggiamento ‘tradizionale’ avrebbe finito per perdere in malo modo. Così ha cambiato registro, ha cominciato a Vai su Facebook

Queen's, highlights Alcaraz-Rinderknech: dritto violentissimo di Carlos; Alcaraz in semifinale al Queen's: battuto Rinderknech. Per Carlos 23 vittorie su 24 sull'erba.

Alcaraz in semifinale al Queen's: battuto Rinderknech. Per Carlos 23 vittorie su 24 sull'erba - Lo spagnolo continua l'incredibile striscia sull'erba dal 2023, imponendosi in 1h20' sul francese senza correre rischi. Secondo gazzetta.it

Carlos Alcaraz, la striscia continua: 16ª vittoria consecutiva, è semifinale sull'erba del Queen's - Sull'erba londinese del Queen's Carlos Alcaraz infila la sua 16ª vittoria consecutiva superando il francese Arthur Rinderknech 7- Da eurosport.it