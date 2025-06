Queen of the Beach di serie A che show a Vieste | Pietrini Leonardi e Malinov già protagoniste!

La prima giornata del Queen of the Beach Serie A di beach volley femminile a Vieste si è accesa con emozioni e spettacolo, grazie alle protagoniste Leonardi, Malinov e Pietrini. In uno scenario mozzafiato alla Beach Arena del Lido Cristalda, le stelle della pallavolo indoor hanno dato vita a incontri appassionanti e equilibrati. La sfida per la corona di “Regina della Spiaggia” è appena iniziata, e il percorso promette grandi sorprese e momenti indimenticabili.

È iniziata all'insegna dello spettacolo la prima giornata del Queen of the Beach Serie A di beach volley femminile, in scena nella splendida cornice della Beach Arena del Lido Cristalda. La formula del torneo – con protagoniste molte stelle della pallavolo indoor – ha subito regalato incontri combattuti e grande equilibrio nei tre gironi della fase iniziale, con atlete decise a inseguire la corona di "Regina della Spiaggia". A mettersi in evidenza con un percorso perfetto è stata Elena Pietrini, protagonista nel girone B con tre vittorie in altrettanti match. Solida in attacco e continua in difesa, la campionessa toscana si candida con forza al ruolo di favorita assoluta per il successo finale.

LIVE – Il grande beach volley a Vieste: spettacolo con il Queen of the Beach Serie A! – Day1 mattino - Dopo sette anni di attesa, Vieste torna a brillare nel mondo del beach volley con il grande evento Queen of the Beach Serie A, giunto alla sua 26ª edizione.

Queen Serie A – SALUTO UFFICIALE DELLA CITTÀ ALLE GIOCATRICI Giovedì 19 Giugno 2025 Ore 12:00 Sala del Consiglio Comunale – Vieste Un evento speciale per celebrare e accogliere le protagoniste del torneo. #ViesteEstate2025 #regionepu Vai su Facebook

