Quattro nomi per l' Albo d' Oro Perugia celebra quattro vite eccezionali con il massimo riconoscimento cittadino

Il 20 giugno 2025, nella storica Sala dei Notari di Perugia, un momento di grande emozione ha visto l’inserimento di quattro vite straordinarie nell’Albo d’Oro della città, il massimo riconoscimento civico. Alla presenza di autorità civili e militari, la sindaca Vittoria Ferdinandi ha sottolineato il valore simbolico di questa data, legata a testimonianze di dedizione e passione che ispirano tutta la comunità. Questi nomi resteranno per sempre esempi di eccellenza, ricordando che...

Perugia, 4 nuovi iscritti all’Albo d’oro: «Esempio di chi crea valore per la comunità» - Chiara Andidero, Anna Calabro, don Marco Briziarelli e Massimo Mariani sono i nuovi iscritti all’Albo d’oro della Città di Perugia, l’onorificenza più alta conferita dal Comune, assegnata in occasione ... Come scrive umbria24.it