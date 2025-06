Quanto guadagna l’Udinese dalla cessione di Bijol al Leeds

Jaka Bijol, ormai pronto a lasciare l’Udinese, ha trovato una nuova avventura al Leeds United. Ma quanto ha guadagnato il club italiano dalla sua cessione? La vendita si è rivelata un affare importante, contribuendo alle finanze dell’Udinese e rafforzando la loro posizione nel mercato. Scopriamo insieme i dettagli di questa trattativa e l’impatto economico che ne è derivato.

Jaka Bijol era stato chiaro già da qualche mese con l`Udinese: voleva andare via. Aveva il desiderio di cambiare aria e fare un`altra esperienza. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

