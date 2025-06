Quanti soldi dall’Arabia ma qualcuno dice no

L’Arabia Saudita si conferma protagonista nel mondo del calcio, attirando stelle europee con offerte da capogiro. Ma come si vive in questo Paese tra tradizione e innovazione? A svelarlo è Nicola Innocentin, dirigente sportivo e consulente del Ministero dello Sport saudita, che ci accompagna nel cuore di un mercato in fermento e in continua evoluzione. Scopriamo insieme i segreti di questa affascinante terra e le sue ambizioni sportive.

Simone Inzaghi ha lasciato l’Inter e scelto l’Al Hilal, ma Osimhen e Theo Hernandez hanno rifiutato offerte importanti. Ma come si vive in Arabia? Ce lo racconta Nicola Innocentin, dirigente sportivo e consulente del Ministero dello Sport dell’Arabia Saudita. Cifre enormi spese nel mercato del 2023 e una grossa frenata l’anno scorso, adesso l’Arabia torna ad attirare allenatori e giocatori europei ma intanto prova a far crescere una nuova generazione di talenti in vista del Mondiale del 2034 portando in Italia un gruppo di ragazzi giovanissimi che si confronteranno con il calcio italiano. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Quanti soldi dall’Arabia ma qualcuno dice no

In questa notizia si parla di: arabia - quanti - soldi - dice

Arabia d'oro, ma c'è chi dice (ancora) no: da Theo a Osimhen e Tavares, quanti rifiuti! Vai su Facebook

Agli italiani piace mangiare fuori, ma non quanto ad altri Paesi. Il 63,9% ha risposto di essere uscito a cena o pranzo nell'ultima settimana, ma la percentuale sale all'87% in Spagna, l'88,1% negli Usa, fino a toccare il 98,2% negli Emirati Arabi e Arabia Saud Vai su X

Quanti soldi dall’Arabia ma qualcuno dice no; Arabia d'oro, ma c'è chi dice (ancora) no: da Theo a Osimhen e Tavares, quanti rifiuti!; Università Usa, quanti soldi hanno investito i Paesi arabi (in cima il Qatar).

Arabia d'oro, ma c'è chi dice (ancora) no: da Theo a Osimhen e Tavares, quanti rifiuti! - Ormai da un paio di stagioni il mercato europeo viene scosso spesso e (mal) volentieri dalle maxi offerte degli sceicchi che vogliono portare in patria quant ... Scrive msn.com

Arabia Saudita, c’è chi dice no: in tanti in questa sessioni hanno rifiutato i miliardi dei sauditi - Arabia Saudita: nonostante le offerte da capogiro c’è chi dice no: in tanti in questa sessione hanno declinato le sirene della Saudi Pro League C’è chi dice no: come riportato da la Gazzetta dello Spo ... Come scrive calcionews24.com