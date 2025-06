Quante Storie la libreria di Casalotti riceve il premio Aurelium | Cerchiamo di crescere i futuri pensatori di domani

La libreria Quante Storie di Casalotti ha recentemente ricevuto il prestigioso Premio Aurelium del Municipio XIII, riconoscimento che celebra l’impegno di cittadini e associazioni nel promuovere cultura e valores. «Cerchiamo di crescere i futuri pensatori di domani», afferma Anna, orgogliosa del ruolo della libreria nel seminare passione e conoscenza. Un traguardo che sprona a continuare con ancora più entusiasmo questa importante missione. E la storia di questa libreria si arricchisce di nuovi capitoli.

