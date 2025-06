Quando si parla di melanoma si pensa subito alla pelle Ma questo tumore può colpire anche gli occhi come starne alla larga

Il melanoma, spesso associato alla pelle, può sorprendentemente colpire anche gli occhi, in particolare la congiuntiva. Sebbene raro, questo tumore è altamente aggressivo e richiede attenzione immediata. Conoscere i segnali di avviso e le strategie di prevenzione è fondamentale per proteggere la salute visiva. Scopri come riconoscere i primi sintomi e adottare misure di prevenzione efficaci: la tua vista merita cura e attenzione.

A ttacca in particolare la congiuntiva, la sottile membrana trasparente che riveste la parte bianca del bulbo oculare e l’interno delle palpebre. Anche se rara, questa forma tumorale – chiamata appunto “melanoma congiuntivale” – è aggressiva. Per fortuna, però si riconosce facilmente. Ecco come fare. Melanoma: tutto quello che c’è da sapere X Melanoma dell’occhio: un rischio da conoscere. Il melanoma congiuntivale rappresenta solo lo 0,25% di tutti i melanomi. In Italia è poco diffuso, ma è comunque importante saperlo riconoscere. La lesione che provoca può apparire come una macchia pigmentata sull’occhio o, nei casi più subdoli, come una lesione chiara più difficile da notare. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Quando si parla di melanoma, si pensa subito alla pelle. Ma questo tumore può colpire anche gli occhi, come starne alla larga.

In questa notizia si parla di: melanoma - parla - pensa - subito

COME STA LIZZY #1 Cari amici dell'Oasi, da quando vi abbiamo parlato di Lizzy ci avete inondato di amore e pensieri meravigliosi... La storia di questa miciona che ha perso la sua mamma umana e che, dopo essere stata adottata da un anziano signore ch Vai su Facebook

Melanoma può colpire anche gli occhi. Come prevenirlo; I ragazzi raccontano: Così ho scoperto il mio tumore.

Il melanoma nel cane: cause, sintomi e trattamento (Foto iStock) - le dita dei piedi o l’interno della bocca (in quest’ultimo caso di parla di melanoma orale canino). Secondo amoreaquattrozampe.it

Diapositive a confronto per riconoscere subito un melanoma - Per combattere questa neoplasia, che se affrontata in ritardo può portare alla morte delle persona ... Da ilgiornale.it