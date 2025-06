Quando la lirica incontra i giovani I bimbi si prendono il palcoscenico

Quando la lirica incontra i giovani, il palco si trasforma in un mondo di magia e scoperta. Il Teatro Comunale di Ferrara dà il via a Opera Children’s Lab, un’iniziativa innovativa per avvicinare le nuove generazioni al meraviglioso universo del teatro lirico. Un percorso che coinvolge bambini, educatori e artisti, trasformando il teatro in un’esperienza vibrante e educativa. Dal 23 al 27, i sogni dei più piccoli prenderanno vita tra musica, creatività e emozioni.

Il Teatro Comunale di Ferrara dà il via a un’iniziativa volta ad avvicinare le nuove generazioni al mondo affascinante del teatro lirico, chiamata Opera Children’s Lab. Una collaborazione tra Fondazione Teatro, Conservatorio "G.Frescobaldi" di Ferrara e Cidas, che consiste in un percorso musicale, educativo e creativo che trasformerà i bambini in protagonisti attivi del teatro musicale, nonché in spettatori della sua quotidianità. Dal 23 al 27 giugno 2025, la Sala Prove 1 ospiterà cinque incontri mattutini, tra le ore 9 e le ore 12, del laboratorio rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni, ideati e condotti da Marinella Dell’Eva, pianista, Maestro collaboratore e dottoranda presso il Conservatorio di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quando la lirica incontra i giovani. I bimbi si prendono il palcoscenico

