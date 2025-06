Quando iniziano i saldi estivi

Sei curioso di scoprire quando inizia la grande occasione degli acquisti estivi? La Regione Umbria ha annunciato che i saldi 2025 prenderanno il via il 5 luglio, primo sabato del mese, e dureranno fino al 3 settembre, offrendo due mesi di opportunità imperdibili per risparmiare. In conformità con la legge, preparati a scoprire le migliori offerte e a rinnovare il tuo guardaroba all’insegna dello stile e del risparmio.

Per l'anno 2025, come data di inizio dei saldi estivi è stata confermata quella del 5 luglio, primo sabato del mese. La durata dei saldi sarà di 60 giorni, terminando quindi il 3 settembre. In conformità con la legge.

Saldi Estivi 2025 a Roma: ecco quando iniziano, la data è ufficiale - Preparati a fare spazio nel tuo armadio: il 5 luglio 2025 segna l'inizio dei saldi estivi a Roma! Sei settimane di occasioni imperdibili, ma attenzione: nei 30 giorni precedenti non ci saranno sconti promozionali.

