Quando il colesterolo alto è genetico | combattere l’ipercolesterolemia familiare con farmaci e dieta

Il colesterolo alto, spesso legato a fattori genetici come l’ipercolesterolemia familiare, richiede un approccio mirato e consapevole. Quando i livelli di LDL superano le soglie di sicurezza, è fondamentale intervenire con farmaci e dieta. Il professor Andreini e il dottor Roveda condividono le strategie più efficaci per combattere questa condizione, aiutandoci a proteggere la salute del cuore e a vivere più tranquilli. Scopriamo insieme come gestire al meglio questa sfida quotidiana.

A volte i livelli di LDL possono dipendere da fattori genetici: il professor Andreini e il dottor Roveda spiegano come comportarsi per gestire un problema sempre più comune. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quando il colesterolo alto è genetico: combattere l’ipercolesterolemia familiare con farmaci e dieta

