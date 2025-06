Quando il cellulare costa la maturità boom di ricorsi al TAR sintomo di un rapporto rotto tra genitori e insegnanti I giudici | Non siamo la scuola non possiamo giudicare nel merito delle scelte

Il conflitto tra studenti, genitori e insegnanti sta crescendo, con ricorsi al TAR che segnano un allarme evidente. La recente vicenda di una studentessa esclusa per aver usato il cellulare o di un ragazzo con DSA bocciato ingiustamente mette in luce tensioni profonde e incomprensioni nel mondo scolastico. I giudici sottolineano: “Non siamo la scuola, non possiamo giudicare nel merito delle scelte”. È il momento di riflettere sulle radici di questi conflitti e trovare soluzioni condivise.

Una studentessa con media superiore all'otto esclusa dalla maturità per il semplice possesso di un cellulare. Un ragazzo con DSA bocciato ingiustamente che attende ancora giustizia dopo mesi di procedimenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Quando il cellulare costa la maturità, boom di ricorsi al TAR, sintomo di un rapporto rotto tra genitori e insegnanti. I giudici: Non siamo la scuola, non possiamo giudicare nel merito delle scelte