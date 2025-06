Quando il cellulare costa la maturità boom di ricorsi al TAR sintomo di un rapporto rotto tra genitori e insegnanti I giudici amministrativi | Non siamo la scuola non possiamo giudicare nel merito delle scelte

un grido di dolore di studenti e genitori esasperati, evidenziando un divario crescente tra le aspettative scolastiche e la realtà del sistema. La questione mette in luce come il confine tra disciplina e diritto sia spesso sfumato, alimentando controversie che richiedono una riflessione più profonda su ruolo, responsabilità e dialogo tra scuola e famiglia. È forse giunto il momento di trovare nuove soluzioni per riconciliare le esigenze di tutti.

Una studentessa con media superiore all'otto esclusa dalla maturità per il semplice possesso di un cellulare. Un ragazzo con DSA bocciato ingiustamente che attende ancora giustizia dopo mesi di procedimenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Quando il cellulare costa la maturità, boom di ricorsi al TAR, sintomo di un rapporto rotto tra genitori e insegnanti. I giudici amministrativi: Non siamo la scuola, non possiamo giudicare nel merito delle scelte; Maturità, boom di diplomi facili. IL DOSSIER DI TUTTOSCUOLA.