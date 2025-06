Quando Gussie Moran fece scandalo a Wimbledon | bastò un po’ di pizzo per cambiare la storia del tennis

coraggio di indossare un abbigliamento leggero e decorato con dettagli di pizzo, Gussie Moran sfidò le convenzioni di un mondo rigido e conservatore. Quel gesto audace non solo rivoluzionò l’immagine del tennis femminile, ma aprì la strada a una maggiore libertà di espressione sul campo. Il suo scandalo divenne un simbolo di emancipazione e stile, dimostrando che anche lo sport più elegante può essere un palcoscenico di rivoluzione personale.

Il tennis è forse lo sport più nobile e classista. Basta vedere le rigidissime regole di stile di Wimbledon, dove si può giocare solo vestiti di bianco, per capirlo. Anche per questo lo scandalo di Gussie Moran, nel giugno del 1949, fece epoca. Moran, allora numero?4 negli Stati Uniti e finalista ai campionati indoor, fece irruzione nelle cronache mondiali non per i suoi colpi, ma per l’outfit scelto per giocare sull’erba di Wimbledon. Grazie al talento di Ted (Teddy) Tinling, tennista e designer, Moran indossò un abito fino ad allora impensabile: gonna corta con slip in seta bianca rifiniti in pizzo. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Quando Gussie Moran fece scandalo a Wimbledon: bastò un po’ di pizzo per cambiare la storia del tennis

