Quando gioca l’Italia i quarti degli Europei di basket femminile? Data possibili orari e avversaria

L'Italia si prepara a scendere in campo ai quarti degli Europei di basket femminile 2025, con un match che promette emozioni intense e sorprese. La partita, in programma martedì 24 giugno alle 16.30 o alle 19.30, vedrà le azzurre affrontare la Lituania. In caso di vittoria, sfideranno la vincente tra Grecia e Turchia, in un incrocio che potrebbe decidere le sorti della nostra nazionale. Restate sintonizzati per scoprire se porterà l’Italia verso le semifinali!

La seconda fase ad eliminazione diretta degli Europei senior 2025 di basket femminile vedrà protagonista l'Italia, che ha già staccato il pass nel Gruppo B e si è qualificata ai quarti di finale in programma martedì 24 giugno, alle ore 16.30 o alle ore 19.30. In caso di vittoria contro la Lituania, con conseguente primato nel Girone B, poi, l'Italia affronterebbe la vincente del match tra Grecia e Turchia, che si affronteranno in una sorta di spareggio nella terza giornata del Girone A, in una sfida che metterà in palio il secondo posto nel raggruppamento. In caso di s confitta nel terzo turno contro la Lituania, invece, l'Italia chiuderà il Girone B al secondo posto e quindi dovrà affrontare la prima classificata del Girone A, aritmeticamente vinto dalla Francia, già sicura del primo posto prima della terza giornata.

