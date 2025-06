Quando escono i risultati delle prove scritte alla Maturità 2025 e dove consultarli per il voto finale

Sei curioso di sapere quando e dove poter consultare i risultati delle prove scritte della Maturità 2025? Mentre gli studenti si concentrano sul colloquio orale, le commissioni stanno lavorando per consegnare i voti finali. Scopri tutte le date e le modalità di pubblicazione, così potrai prepararti al meglio per conoscere il tuo risultato e affrontare con serenità gli ultimi step di questa importante avventura scolastica. Continua a leggere per restare aggiornato!

Mentre gli studenti si preparano per il colloquio orale della Maturità 2025, le commissioni sono impegnate nella correzione delle due prove scritte, quella d'italiano e quella d'indirizzo: ecco quando e dove verranno pubblicati i risultati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quando escono i risultati delle prove scritte della Maturità 2025 e dove vederli? Ecco cosa dice l’Ordinanza; Esami di Stato II grado, comincia la correzione delle prove scritte. 20 punti max per ogni prova; Al Classico amicizia con Cicerone, allo Scientifico funzioni con Cartesio. All'Artistico Battiato - Aggiornamento del 20 Giugno delle ore 07:21.