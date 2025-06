Quando escono i risultati degli scritti della maturità 2025 Cosa prevede l’ordinanza

Gli studenti della maturità 2025 attendono con trepidazione i risultati degli scritti, previsti per il 25 giugno, prima dei colloqui orali. Secondo l’ordinanza, dopo le prime due prove, si svolgerà una terza prova scritta limitata ad alcuni indirizzi di studio, includendo sezioni EsaBac, opzionali internazionali e altre specifiche regioni. Ma cosa prevede esattamente l’ordinanza in merito alle tempistiche e alle modalità di pubblicazione dei risultati?

Roma, 20 giugno 2025 – Archiviate prima e seconda prova dell’esame di Maturità, tra temi, versioni di latino e studi di funzion i, gli studenti attendono ora i risultati prima dell’inizio dei colloqui orali. È prevista infatti la prossima settimana (il 25 giugno) una terza prova scritta limitatamente ad alcuni indirizzi di studio: sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione Valle d'Aosta, della Provincia di Bolzano e scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia. Per gli altri orientativamente dal 23 giugno - ma le date le decidono in autonomia le scuole - hanno il via gli orali: nel corso del colloquio il candidato esporrà anche le esperienze svolte nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (Pcto) e le competenze acquisite nell'ambito dell'Educazione civica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net