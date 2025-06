Quando esci ti ammazzo ti taglio la testa! | pestaggi e spedizioni punitive per controllare lo spaccio di droga

Le parole di minaccia e violenza si trasformano purtroppo in azioni concrete, seminando paura e terrore tra le comunità. È fondamentale affrontare questi episodi con decisione, promuovendo un sistema di sicurezza efficace e interventi di prevenzione che possano restituire serenità ai cittadini. Solo così potremo combattere radicatamente il fenomeno del crimine e ricostruire un ambiente sicuro per tutti.

“Quando esci fuori ti ammazzo, ti taglio la testa!”, “Se ti avvicini o parli ancora ti accoltello”. E ancora: "Ti spacco la faccia, questo è il mio territorio". Erano di questo tenore le minacce - poi concretizzate in numerose aggressioni a colpi di coltello e machete e addirittura in un tentato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - “Quando esci ti ammazzo, ti taglio la testa!”: pestaggi e spedizioni punitive per controllare lo spaccio di droga

