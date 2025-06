Quando a Royal Ascot non c' è Kate Middleton c' è la sua stylist

A Royal Ascot, tra eleganza regale e sguardi ammirati, la presenza di Kate Middleton e della sua stylist Natasha Archer cattura l’attenzione di tutti. La complicità stilistica tra le due si riflette in scelte sartoriali che parlano di raffinatezza e sintonia. Quando moda e amicizia si incontrano in un evento così prestigioso, il risultato è un’icona di stile che lascia il segno. E questa volta, il loro look ha fatto ancora parlare di sé.

Natasha Archer, amica e assistente personale della reale da molti anni, è apparsa tra gli spalti del celebre evento sportivo con un abito e un copricapo che non hanno fatto altro che confermare la solida sintonia stilistica con la principessa.

Re Carlo e Camilla in verde smeraldo si ignora al Royal Ascot - Re Carlo e Camilla in verde smeraldo al Royal Ascot: tra sguardi evitati e silenziosi, il secondo giorno di corse ha rivelato un’immagine insolita della royal family.

Il black and white di Zara Tindall e “l’errore” di Kate Middleton - Per il terzo giorno di gare del Royal Ascot, conosciuto come il Ladies Day, Zara Tindall ha scelto un look black and white. Si legge su amica.it

Kate Middleton attesa al Royal Ascot non si presenta e la sua salute torna a tenere banco sui tabloid - "La principessa è impegnata a cercare un buon equilibrio fra doveri pubblici e vita privata dopo la battaglia contro il cancro" ... Lo riporta elle.com