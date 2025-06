Suggestiva cornice di Napoli, tra risate e brindisi, un amico mi ha confidato con entusiasmo: "Qualcuno ci salvi da sinner e da sinner con bocelli". Quel momento, tra la passione e la voglia di cambiamento, mi ha fatto riflettere su quanto sia importante trovare speranza e rinnovamento anche nei momenti più difficili. E così, deciso a scrivere un nuovo capitolo, mi preparo a condividere questa avventura con voi, perché...

Oggi me le vado a cercare. Lo so, quindi una volta premesso il tasto "pubblica" assumerò posizione a uovo, attendendo gli eventi. Vado. Giorni fa, durante lo svolgimento di quella Napoli-Cagliari che ha visto assegnare per la quarta volta nella sua storia, seconda nel giro di tre anni, lo scudetto alla squadra partenopea, ero a tavola con un gruppo di ragazzi napoletani. Eravamo al ristorante, durante un evento, e uno di loro mi ha detto, nello sconforto, di non seguire il calcio. Il motivo del suo sconforto, reale, stava tutto nel non riuscire a comprendere certi entusiasmi, il calcio non è ovviamente solo questione di chi segna più goal, come sosteneva Boskov, quanto tutta una serie di sfumature variegatissime, buone per cavarne metafore utili a praticamente tutte le situazioni della vita.