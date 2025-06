Putin | Tutta l' Ucraina è nostra

Nel cuore del Forum economico di San Pietroburgo, Putin ha lanciato un messaggio chiaro e deciso: "Tutta l'Ucraina è nostra". Rivendicando territori occupati e sottolineando un’unione storica tra russi e ucraini, il leader russo afferma che Mosca non cerca la capitolazione di Kyiv, ma il riconoscimento delle realtà sul campo. Una presa di posizione che alimenta tensioni e sfide internazionali, lasciando il mondo a riflettere sulle future evoluzioni del conflitto.

19.19 "Dove mette piede un soldato russo, quello è nostro":così Putin al Forum economico di San Pietroburgo,ha rivendicato apertamente il controllo sui territori occupati in Ucraina. "Russi e gli ucraini sono un unico popolo" e "tutta l'Ucraina è nostra",ha aggiunto, affermando che Mosca non mira alla capitolazione di Kyiv, ma al riconoscimento delle "realtà emerse sul terreno". Pur sostenendo di rispettare il diritto dell'Ucraina all'indipendenza,ha indicato nella neutralità la condizione fondamentale per la sovranità. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: ucraina - putin - tutta - nostra

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

? "I russi e gli ucraini sono un unico popolo e in questo senso tutta l'Ucraina è nostra". Lo ha detto il presidente russo #Putin, rispondendo alla domanda fino a dove si spingeranno le truppe di Mosca in Ucraina Vai su X

Putin: 'Russi e ucraini un unico popolo, tutta l'Ucraina è nostra'; Putin: «Russi e ucraini unico popolo, tutta l'Ucraina è nostra. Preoccupato da una nuova guerra mondiale. La “; Putin: “Tutta l’Ucraina è nostra, non escludo di occupare Sumy e sono preoccupato per il rischio….

Putin: "Non escludo di prendere Sumy. Perchè considero nostra tutta l'Ucraina" - "La Russia non ha l’obiettivo di prendere la città ucraina di Sumy, ma tale possibilità non è esclusa". Da msn.com

Putin: 'Russi e ucraini un unico popolo, tutta l'Ucraina è nostra' - Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin rispondendo alla domanda fino a dove si spingeranno le truppe d ... Lo riporta ansa.it