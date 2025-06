Putin | Tutta l’Ucraina è nostra non escludo di occupare Sumy e sono preoccupato per il rischio della terza guerra mondiale

Vladimir Putin allarma l’Occidente durante il Forum economico di San Pietroburgo, dichiarando che tutta l’Ucraina è considerata parte della Russia e esprimendo preoccupazione per il rischio di una escalation verso una terza guerra mondiale. Le sue parole riaccendono i timori di un conflitto globale, mentre cerca di smorzare i toni. La tensione tra le potenze si intensifica, lasciando il mondo a chiedersi quali siano le prossime mosse.

Vladimir Putin allarma l’Occidente dal Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Il presidente della Russia ha detto di considerare il popolo russo e quello ucraino un unico popolo: “In questo senso, tutta l’Ucraina è nostra”. Non ha nascosto i rischi di escalation verso una terza guerra mondiale: “È preoccupante. Lo dico senza ironia. Certo, il potenziale di conflitto è enorme e sta aumentando”. Poi ha smorzato i torni, specificando come il Cremlino non cerchi “la capitolazione dell’Ucraina, ma solo il riconoscimento delle realtà emerse sul terreno”. Una richiesta, fino ad ora, sempre respinta al mittente dall’Unione europea e da Zelensky, desiderosi di ristabilire i confini precedenti all’invasione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Putin: “Tutta l’Ucraina è nostra, non escludo di occupare Sumy e sono preoccupato per il rischio della terza guerra mondiale”

