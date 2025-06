Putin | Siamo unico popolo tutta l’Ucraina è nostra – Video

Nel suo discorso al Forum economico di San Pietroburgo, Vladimir Putin ha affermato che "tutta l'Ucraina è nostra", sottolineando un'idea di identità tra il popolo russo e quello ucraino. Un'affermazione che riaccende il dibattito sulla sovranità e le relazioni tra i due paesi. Ma cosa intende realmente il presidente russo? Scopriamolo insieme, analizzando le implicazioni di queste dichiarazioni.

(Adnkronos) – "Tutta l'Ucraina è nostra, in questo senso". Quale senso? Il presidente russo Vladimir Putin, davanti alla platea del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, si esprime sull'identità tra il popolo russo e quello ucraino. "State parlando delle regioni dell'Ucraina che consideriamo nostre. L'ho detto molte volte. Ho già detto che considero il popolo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

