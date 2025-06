Putin | Russi e ucraini un unico popolo L’Ucraina è nostra

Nel cuore di San Pietroburgo, Putin riafferma un'idea controversa: russi e ucraini condividono un unico popolo, alimentando così le tensioni con Kyiv. La sua strategia mira a non conquistare Kyiv, ma a far riconoscere la realtà sul terreno, con possibili avanzate su Sumy. Un messaggio che rispecchia le ambizioni geopolitiche di Mosca e alimenta il dibattito internazionale sulla crisi ucraina.

