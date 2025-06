Putin | Russi e ucraini sono un unico popolo tutta l' Ucraina è nostra Preoccupato da una nuova guerra mondiale Dobbiamo evitare la recessione

In un contesto di tensione globale, le dichiarazioni di Putin riaccendono il dibattito sulla crisi tra Russia e Ucraina, coinvolgendo questioni di identità e geopolitica. Mentre le preoccupazioni per una possibile guerra mondiale e una recessione economica si intensificano, è fondamentale comprendere le sfumature di questa complessa situazione. La pace e la stabilità dipendono dalla capacità di dialogo e di trovare soluzioni condivise per un futuro più sereno.

L'Ucraina, l'Iran, la recessione e i progetti. Putin parla di tutto. «I russi e gli ucraini sono un unico popolo, e in questo senso tutta l'Ucraina è nostra». Lo ha detto il presidente russo Putin, rispondendo alla domanda fino a dove si spingeranno le truppe di Mosca in Ucraina. Ha espresso preoccupazione per una nuova guerra mondiale e ha sottolineato la necessità di evitare la recessione.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

UCRAINA | La Russia ha restituito le salme di 1.212 soldati ucraini nell'ambito di un accordo raggiunto durante i colloqui di pace di Istanbul: lo hanno affermato i funzionari di Kiev, come riporta Sky News. #ANSA Vai su Facebook

