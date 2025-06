Putin | Russi e ucraini sono un unico popolo tutta l' Ucraina è nostra Non escludo di conquistare Sumy

Nel cuore di un conflitto che sembra dividere e unire, le parole di Putin risuonano con forza: "Russi e ucraini sono un unico popolo", affermando la propria visione di un'unità che trascende i confini. Mentre si susseguono dichiarazioni pungenti e strategie ambigue, il mondo osserva con attenzione dove questa retorica potrebbe portare, con l’obiettivo di consolidare il proprio influsso e ambizioni geopolitiche. La tensione si intensifica, e la sfida per il futuro è ormai evidente.

«I russi e gli ucraini sono un unico popolo, e in questo senso tutta l'Ucraina è nostra». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin rispondendo alla domanda fino a dove si. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Putin: «Russi e ucraini sono un unico popolo, tutta l'Ucraina è nostra. Non escludo di conquistare Sumy»

