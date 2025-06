Putin | Russi e ucraini sono un unico popolo tutta l' Ucraina è nostra Non escludo di conquistare Sumy No alla recessione Khamenei? Ucciderlo sia solo retorica

Vladimir Putin ha dichiarato che russi e ucraini costituiscono un unico popolo, affermando che tutta l'Ucraina appartiene alla Russia. Questa posizione mette in evidenza la complessità del conflitto e le profonde radici storiche tra le due nazioni. Mentre alcuni interpretano queste parole come una volontà di espansione, altri vedono in esse una retorica per rafforzare il proprio consenso interno. La situazione rimane delicata e l'orizzonte incerto, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi.

«I russi e gli ucraini sono un unico popolo, e in questo senso tutta l'Ucraina è nostra». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin rispondendo alla domanda fino a dove si.

Vertice turco, russi e ucraini si incontrano senza Putin e Zelensky - Un'importante svolta si è verificata nel conflitto in corso, con un vertice a Istanbul tra Russia e Ucraina che si svolge senza la presenza di Putin e Zelensky.

Trump ha detto che non pensa che Russia e Ucraina "firmeranno un accordo". Il presidente Usa ha spiegato di aver chiesto a Putin di non rispondere ai recenti attacchi ucraini con droni Vai su Facebook

