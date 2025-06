Nel cuore di San Pietroburgo, Vladimir Putin rivela la sua visione sulla regione: non mira alla caduta totale dell’Ucraina, ma a consolidare i territori conquistati, e forse anche Sumy. La sua dichiarazione sorprende, sottolineando come "russo e ucraino siano un unico popolo". Un’affermazione che accende nuove tensioni e pone domande sul futuro dell’area, lasciando il mondo a riflettere sulle vere intenzioni della Russia.

Mosca, 20 giugno 2025 - Il presidente russo Vladimir Putin oggi ha parlato di Ucraina e Russia al Forum economico di San Pietroburgo. Lo zar ha affermato che "la Russia non sta cercando la capitolazione dall'Ucraina, insiste sul riconoscimento della realtà consolidate sul campo", cioè il terreno conquistato fino ad oggi. Ma poi rispondendo a una domanda, svela il suo vero pensiero: "I russi e gli ucraini sono un unico popolo, e in questo senso tutta l'Ucraina è nostra". Quindi ha ricordato che "dove mette piede un soldato russo, quello è nostro", spiegando che "non si tratta di un proverbio, né di una parabola, ma di una vecchia regola".