Putin | Non vogliamo la capitolazione dell' Ucraina | Trump | Mosca e Kiev stanno facendo progressi

In un panorama internazionale in rapido movimento, i recenti progressi tra Mosca e Kiev stanno attirando l’attenzione globale. Nonostante le tensioni, le Nazioni Unite elogiano gli scambi di prigionieri, sperando in un cammino verso la pace. Putin ribadisce che non si cerca la capitolazione dell’Ucraina, sottolineando la complessità di un conflitto ancora aperto. La scena internazionale rimane vigile, con occhi puntati su sviluppi fondamentali che potrebbero cambiare il corso della storia.

Le Nazioni Unite hanno elogiato i recenti scambi di prigionieri tra Mosca e Kiev, auspicando che proseguano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Putin: "Non vogliamo la capitolazione dell'Ucraina" | Trump: "Mosca e Kiev stanno facendo progressi"

