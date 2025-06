Putin | non vogliamo la capitolazione dell' Ucraina | Nuovo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev

Tensioni e strategia si intrecciano nel cuore dell'Europa e oltre. Putin afferma che la Russia non desidera la capitolazione dell'Ucraina, mentre nuovi scambi di prigionieri tra Mosca e Kiev segnano un difficile passo avanti nei negoziati. La Russia, inoltre, rassicura sul fatto che il riarmo della NATO non costituisce una minaccia, anche se l'intelligence ucraina segnala un'espansione militare nell'Artico. La stabilità globale è in bilico: cosa ci riserverà il futuro?

La Russia: "Il riarmo della Nato non è una minaccia per noi". Secondo l'intelligence del ministero della Difesa ucraino, Mosca sta espandendo la sua presenza militare nell'Artico.

Ucraina, la pace passa da Istanbul. Pressing su Putin, ma Mosca: “L’iniziativa spetta a noi” - La ricerca della pace in Ucraina si concentra su Istanbul, dove i colloqui cruciali potrebbero tenere Vladimir Putin di fronte a Volodymyr Zelensky.

Guerra Ucraina Russia, Usa: Stop a mediazione senza proposte concrete Mosca-Kiev; Ucraina: pace giusta o capitolazione?; Putin sfida gli Usa: provate ad abbattere il missile Oreshnik. Kallas (Ue): non vuole la pace - Costa: “Ue unita per pace giusta, non capitolazione”.

Putin: non vogliamo la capitolazione dell'Ucraina | Nuovo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev - Vladimir Putin si è detto pronto a incontrare Volodymyr Zelensky, ma solo nella fase finale dei negoziati per "porre fine" al conflitto. Si legge su msn.com

Putin: 'Non vogliamo la capitolazione dell'Ucraina' - Il presidente Vladimir Putin ha detto che la Russia "non cerca la capitolazione dell'Ucraina, ma solo il riconoscimento delle realtà emerse sul terreno". ansa.it scrive