Putin non permettere che la Russia finisca in recessione

Vladimir Putin lancia un chiaro monito: la Russia deve evitare la recessione e la stagnazione economica. In un momento di sfide globali, il presidente russo si impegna a mantenere stabile il Paese, sottolineando l’importanza di politiche strategiche e decisioni coraggiose. La sfida ora è trasformare questa determinazione in azioni concrete per garantire il benessere e la crescita futura della nazione.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che non si deve permettere che i rischi di recessione o stagnazione nell' economia russa si concretizzino: lo riporta l'agenzia Interfax. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Putin, non permettere che la Russia finisca in recessione

