Putin in crisi l’economia russa è vicina alla recessione

L’economia russa, dopo oltre tre anni dall’invasione dell’Ucraina, si trova a un passo dalla recessione, con segnali evidenti di affanno e stanchezza da guerra. La macchina economica, oppressa dalla fatica bellica e da investimenti pubblici sempre più insostenibili, mostra i primi cedimenti, svelando le fragilità di un modello che rischia di collassare. A questo punto, il futuro della Russia appare sempre più incerto e complesso.

L’ economia russa è in affanno: a oltre tre anni dall’invasione dell’Ucraina è l’intera macchina economica russa ad essere oppressa dalla war fatigue. L’ economia di guerra, segnata da una politica di sostegno pubblico agli investimenti militari, inizia oggi a mostrare quei segnali di cedimento che, in un eccesso di pensiero desiderante, per gli osservatori occidentali erano imminenti già nel 2021. Economia russa verso la recessione. A certificarlo non sono più solo analisti esterni o fonti d’opposizione, ma lo stesso ministro dello Sviluppo economico Maxim Reshetnikov che, con dichiarazioni inusualmente allarmistiche al Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief), ha avvertito che la recessione è alle porte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Putin in crisi, l’economia russa è vicina alla recessione

