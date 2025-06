Punto ristoro e dj set festa per l' inaugurazione del nuovo skate park al Francolini

Preparati a vivere un giorno di pura energia e divertimento! Domenica 29 giugno, il nuovo skate park al parco Francolini si apre ufficialmente con un'entusiasmante festa di inaugurazione, accompagnata da un punto ristoro e un coinvolgente DJ set. Dopo la visita speciale degli studenti di Portsmouth High School a marzo, questa giornata segna un nuovo capitolo per la community. Non mancare, perché sarà un evento da ricordare!

