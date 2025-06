Pulizie intensive è il turno di via Due Palazzi

città più pulite e vivibili per tutti i cittadini. Le operazioni di pulizia intensiva, programmate per lunedì 23 giugno, interesseranno alcune delle vie principali della zona Due Palazzi, assicurando un ambiente più igienico e accogliente. Grazie a questa iniziativa, il quartiere si prepara a risplendere nuovamente, migliorando la qualità della vita e l’estetica urbana, dimostrando l’impegno condiviso per una comunità più sana e curata.

Lunedì 23 giugno le Pulizie Intensive arrivano in zona Due Palazzi. Le vie Almagià, Pullè, Chino e Pasinato saranno interessate da un intervento di igiene profonda. L'iniziativa, promossa dal Comune di Padova in collaborazione con AcegasApsAmga, fa parte di un piano mirato a garantire una.

