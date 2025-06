Puledro cade in un canale nel Barese | salvato dai vigili del fuoco

Un'escursione di pura paura per un puledro disperso nel Barese, ma grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, la situazione si è risolta senza conseguenze gravi. Questa mattina, in seguito a una chiamata d’emergenza, i soccorritori si sono precipitati in un’azienda agricola di Gravina, pronti a salvare il piccolo cavallo intrappolato in un canale. La solidarietà e la prontezza sono state decisive per garantire al cucciolo un lieto fine, dimostrando quanto sia fondamentale il lavoro delle forze di soccorso in situazioni di emerg

Si è conclusa solo con un grande spavento la disavventura vissuta questa mattina da un puledro che risultava disperso. A metterlo in salvo i vigili del fuoco, che erano stati allertati intorno alle ore 8 dal proprietario di una piccola azienda agricola nel comune di Gravina. L'uomo aveva. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Puledro cade in un canale nel Barese: salvato dai vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: puledro - vigili - fuoco - cade

Cerreto, puledro cade in un fossato: salvato dai vigili del fuoco; Puledro cade in un canale di scolo sul monte Fasce e rimane incastrato; Puledro caduto in un pozzo salvato dai vigili del fuoco.

Un puledro salvato dai Vigili del fuoco a Gravina in Puglia - E' stato il proprietario di una piccola azienda agricola a chiamare i soccorsi, dopo essersi accorto di ... rainews.it scrive

Puledro cade in un fossato, salvato dai vigili del fuoco. Era nato da poche ore - I vigili del fuoco del reparto volo di Arezzo sono intervenuti oggi con l'elicottero Drago 124, su segnalazione di un ... Lo riporta lanazione.it