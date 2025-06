Pubblicità su WhatsApp in Europa arriva nel 2026

Dal 2026, le pubblicità su WhatsApp in Europa arriveranno, promettendo di rispettare la privacy. Tuttavia, l’azienda potrebbe sfruttare i suoi social per profilare gli utenti e targeting mirati. Max Schrems, attivista noto, denuncia: “Meta agisce contrariamente alle leggi UE”. La sfida tra innovazione e tutela dei dati è più viva che mai, lasciando tutti a chiedersi: quale sarà il vero volto della pubblicità digitale nel nostro continente?

L'azienda parla di un sistema che “rispetta la privacy”, ma potrebbe utilizzare la profilazione sui suoi social network per selezionare gli annunci. L’attivista Max Schrems: “Meta sta facendo esattamente l'opposto di ciò che richiede la legge dell'Ue”. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Pubblicità su WhatsApp, in Europa arriva nel 2026

