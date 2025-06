PSVITA Vita Volume 1.43 Fork by TheheroGAC – Gestisci il Volume della tua PS Vita Senza Usare i Tasti!

Sei stanco di cercare i tasti rotti per regolare il volume della tua PS Vita? Con Vita Volume, l’app homebrew sviluppata da TheheroGAC e originariamente creata da inthecatsdreams, potrai gestire facilmente il livello audio senza toccare i pulsanti fisici. Semplice, pratico e innovativo, questo tool trasforma la tua esperienza di utilizzo. Scopri come ottimizzare il controllo del volume e rendere la tua console ancora più funzionale!

Sviluppato inizialmente da inthecatsdreams e migliorato da TheheroGAC, Vita Volume è un’applicazione homebrew per PlayStation Vita che ti permette di regolare il volume del sistema senza dover usare i tasti fisici (utilissimo se sono rotti!). Come Usare Vita Volume. Imposta il livello di volume che preferisci: 0 ? Volume minimo (mutato). 30 ? Volume massimo (25 per Vite con AVLS forzato).. Premi CROCE per selezionare una voce del menu’ o per riavviare la console e applicare le modifiche.. Puoi anche disabilitare temporaneamente l’AVLS (Audio Volume Limiter System), una scorciatoia rapida rispetto all’opzione nelle impostazioni di sistema. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net