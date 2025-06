PSVITA Katawa Shoujo r7 v01.15 per PS Vita | Il Remaster Definitivo con Supporto Video

Katawa Shoujo R7 v0115 per PS Vita è il remaster definitivo della celebre visual novel indie del 2012, ora perfezionata per conquistare anche i possessori di PlayStation Vita. Questa versione mantiene l’anima originale, arricchendola con miglioramenti tecnici e nuove funzionalità, tra cui il supporto ai video che rende l’esperienza ancora più immersiva. Un ritorno emozionante per i fan e un’occasione imperdibile per scoprire o riscoprire questa storia toccante.

Katawa Shoujo, la celebre visual novel indie del 2012 che ha emozionato migliaia di giocatori, arriva su PS Vita con Katawa Shoujo r7, una versione rimasterizzata che mantiene intatta la magia originale mentre introduce miglioramenti tecnici e nuove funzionalità. La versione v.01.15 porta una novità fondamentale per i giocatori Vita: il supporto ai video, che arricchisce l'esperienza con cutscene più dinamiche e immersive. Novità nella v.01.15 per PS Vita. Ecco le principali modifiche di questa release: Supporto video integrato – Grazie all'ottimizzazione per PS Vita, ora è possibile riprodurre filmati senza problemi, migliorando le sequenze narrative.

