PSVITA Everlasting Summer Vita v1.10 | Il Porting Definitivo per PSVITA

Preparati a rivivere l'emozione di Everlasting Summer sulla tua PS Vita, il porting definitivo che porta il celebre visual novel russo del 2013 direttamente nel palmo della tua mano. Con un’ottimizzazione impeccabile e nuove funzionalità , questa avventura ti immergerà in un mondo di ricordi, sogni e scelte cruciali. Semyon ti aspetta: scopri come le tue decisioni plasmeranno il suo destino e lasciati coinvolgere da questa esperienza indimenticabile.

Finalmente disponibile su PlayStation Vita, Everlasting Summer, il cult visual novel russo del 2013 sviluppato da Soviet Games, arriva con un porting ottimizzato e ricco di nuove funzionalità. In Everlasting Summer, vesti i panni di Semyon, un giovane che si ritrova misteriosamente trasportato in un campo pionieristico sovietico degli anni '80. Tra ricordi, sogni e realtà, la storia si dipana attraverso scelte narrative che influenzeranno il destino del protagonista e dei personaggi che incontrerà. Con la sua atmosfera nostalgica, colonna sonora coinvolgente e trame multiple, questo titolo ha conquistato migliaia di giocatori in tutto il mondo.

In questa notizia si parla di: psvita - summer - vita - everlasting

